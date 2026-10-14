Petrobras видобула 2,96 млн барелів нафти на добу у вересні — The Rio Times

У Бразилії державна нафтова компанія Petrobras у вересні 2026 року видобувала 2,96 млн барелів нафти на добу — на 1% більше, ніж у серпні. Показник ґрунтується на попередніх даних Національного агентства нафти, природного газу та біопалива Бразилії, які зібрав Bradesco BBI, повідомляє The Rio Times. Бразильські фінансові медіа назвали цей рівень рекордним.

За розрахунками Bradesco BBI, середньодобовий видобуток нафти Petrobras у третьому кварталі становив 2,89 млн барелів. Це на 6% більше порівняно з попереднім кварталом і вище за ринковий консенсус на рівні 2,77 млн барелів на добу.

Роль родовищ Бузіус і Тупі

Зростання видобутку забезпечили насамперед два великі родовища підсольового шару в басейні Сантус біля узбережжя штатів Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу. Видобуток на Тупі у вересні зріс на 8% і досяг приблизно 550 тис. барелів на добу після рівня близько 500 тис. барелів у травні—серпні.

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На Бузіусі видобуток зріс на 2% і залишався вищим за 1 млн барелів на добу. За серпневим бюлетенем регулятора, нафтовидобуток на цьому родовищі становив 1,172 млн барелів на добу. Petrobras у липні повідомляла, що після введення в експлуатацію платформи P-79 1 травня 2026 року встановлена виробнича потужність Бузіуса зросла приблизно до 1,33 млн барелів на добу.

Угода з партнерами

13 жовтня Petrobras також повідомила про підписання угод щодо вирівнювання витрат і обсягів на спільних покладах Бербіган і Суруру в басейні Сантус. Компанія має отримати від партнерів чисту суму близько 859 млн доларів США до листопада 2026 року.

Партнерами Petrobras у консорціумі BM-S-11A є Shell, TotalEnergies і Petrogal Brasil, пов’язана з португальською Galp. Домовленості стали можливими після схвалення регулятором угод щодо покладів, які перетинають межі контрактних ділянок. Вересневі дані залишаються попередніми: зведений бюлетень регулятора та квартальний звіт Petrobras ще мають бути оприлюднені.

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