У Кенії бензин подорожчав до 226,96 шилінга за літр — Nation Kenya

У Кенії регулятор Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA) підвищив ціни на пальне в Найробі. Від опівночі літр бензину коштує 226,96 кенійського шилінга — на 12,93 шилінга більше, ніж раніше. Ціна дизеля зросла на 9,90 шилінга, до 227,76 шилінга за літр.

Найбільше подорожчав гас

Літр гасу подорожчав на 28,49 шилінга — до 219,87 шилінга. Як повідомляє Nation Kenya, підвищення відбулося попри продовження урядом зниженої ставки податку на додану вартість для нафтопродуктів. У квітні ставку ПДВ на пальне зменшили з 16% до 8%, а нині цей режим продовжили ще на три місяці — до середини грудня.

Вплив світового ринку

Видання пов'язує зростання роздрібних цін із подорожчанням очищених нафтопродуктів на світовому ринку на тлі поновлення конфлікту на Близькому Сході. За його даними, минулого місяця вартість очищених нафтопродуктів з доставкою сягнула найвищого рівня більш ніж за десятиліття. Ціна нафти Brent у середу становила 105,98 долара за барель.

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Дизель у Кенії використовують у транспорті, сільському господарстві, промисловості та для виробництва електроенергії. Nation Kenya зазначає, що дорожче пальне може посилити інфляційний тиск, оскільки виробники товарів, фермери та постачальники послуг враховуватимуть вищі витрати у своїх цінах. Минулого місяця інфляція в країні сягнула 6,8%.

Міністерство енергетики та нафти Кенії у червні попереджало про швидке скорочення коштів, передбачених на субсидування пального. Фонд субсидій наповнюється за рахунок збору за розвиток нафтогалузі, який становить 5,40 шилінга з літра бензину та дизеля і 0,40 шилінга з літра гасу.

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