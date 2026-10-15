W Kenii regulator Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA) podniósł ceny paliw w Nairobi. Od północy litr benzyny kosztuje 226,96 szylinga kenijskiego, czyli o 12,93 szylinga więcej niż wcześniej. Cena oleju napędowego wzrosła o 9,90 szylinga, do 227,76 szylinga za litr.

Najbardziej zdrożała nafta

Litr nafty zdrożał o 28,49 szylinga, do 219,87 szylinga. Jak podaje Nation Kenya, podwyżka nastąpiła pomimo przedłużenia przez rząd obniżonej stawki podatku od wartości dodanej na produkty naftowe. W kwietniu stawkę VAT na paliwo obniżono z 16% do 8%, a obecnie ten system przedłużono o kolejne trzy miesiące — do połowy grudnia.

Wpływ światowego rynku

Publikacja wiąże wzrost cen detalicznych z drożejącymi rafinowanymi produktami naftowymi na światowym rynku w związku z odnowieniem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według jej danych w ubiegłym miesiącu koszt rafinowanych produktów naftowych z dostawą osiągnął najwyższy poziom od ponad dekady. Cena ropy Brent wynosiła w środę 105,98 dolara za baryłkę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Olej napędowy w Kenii jest wykorzystywany w transporcie, rolnictwie, przemyśle i do produkcji energii elektrycznej. Nation Kenya zaznacza, że droższe paliwo może nasilić presję inflacyjną, ponieważ producenci towarów, rolnicy i usługodawcy będą uwzględniać wyższe koszty w swoich cenach. W ubiegłym miesiącu inflacja w kraju osiągnęła 6,8%.

Ministerstwo Energii i Ropy Naftowej Kenii ostrzegało w czerwcu przed szybkim wyczerpywaniem się środków przeznaczonych na subsydiowanie paliw. Fundusz subsydiów jest zasilany z opłaty na rozwój sektora naftowego, która wynosi 5,40 szylinga za litr benzyny i oleju napędowego oraz 0,40 szylinga za litr nafty.

Czytaj nas na