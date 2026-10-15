肯尼亚汽油涨至每升226.96先令——Nation Kenya

在肯尼亚，监管机构能源和石油监管局（EPRA）提高了内罗毕的燃油价格。自午夜起，每升汽油价格为226.96肯尼亚先令，比此前高12.93先令。柴油价格上涨9.90先令，至每升227.76先令。

煤油涨幅最大

每升煤油上涨28.49先令，至219.87先令。据Nation Kenya报道，尽管政府延长了针对石油产品的较低增值税税率，此次涨价仍然发生。今年4月，燃油增值税税率从16%下调至8%，目前这一制度又延长了三个月，至12月中旬。

全球市场的影响

该媒体将零售价格上涨归因于中东冲突再起背景下全球市场精炼石油产品价格上涨。根据其数据，上个月，含运费的精炼石油产品成本达到十多年来的最高水平。周三，布伦特原油价格为每桶105.98美元。

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柴油在肯尼亚用于交通运输、农业、工业和发电。Nation Kenya指出，更昂贵的燃油可能加剧通胀压力，因为商品生产商、农民和服务提供商将把更高成本计入价格。上个月，该国通胀率达到6.8%。

肯尼亚能源和石油部6月曾警告，用于燃油补贴的资金正在迅速减少。补贴基金由石油行业发展费注入资金，该费用为每升汽油和柴油5.40先令、每升煤油0.40先令。

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