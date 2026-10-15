印度天然气需求减少150万吨——OilPrice

OilPrice报道称，援引咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的评估，自2026年初以来，印度天然气需求已减少150万吨。分析师认为，中东液化天然气供应受限以及LNG现货价格上涨影响了需求。

下调南亚预测

在伊朗战争爆发前，伍德麦肯兹预计，2026年南亚LNG需求将较2025年增长7%，即增加270万吨。供应中断后，分析师目前预计该地区需求将减少约600万吨。

伍德麦肯兹估计，中东LNG短缺使孟加拉国需求减少300万吨，印度和巴基斯坦的需求则各减少约150万吨。该公司指出，来自卡塔尔和阿拉伯联合酋长国的供应被阻挡在波斯湾，且没有绕过霍尔木兹海峡的航线。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

招标价格上涨

根据伍德麦肯兹的数据，得益于供应商基础更加多元化，印度比巴基斯坦和孟加拉国更容易渡过供应危机。除卡塔尔和阿联酋外，该国还从美国、尼日利亚和阿曼采购LNG。

与此同时，印度中标价格到9月升至每百万英热单位26.4美元。3月至6月期间，价格为每MMBtu 16.8至18.8美元。尽管价格上涨，伍德麦肯兹估计招标需求仍保持稳健。

关注我们在