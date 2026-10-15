油价下跌超过1美元——Channel NewsAsia

10月15日，全球油价在前一日上涨后每桶下跌超过1美元。据Channel NewsAsia报道，投资者正在评估霍尔木兹海峡航运遇袭以及美国可能放松对船只制裁带来的供应风险。

截至格林尼治时间01:16，布伦特原油期货下跌1.39美元，跌幅为1.31%，报每桶104.67美元。美国WTI原油下跌1.02美元，跌幅为1.07%，报每桶94.07美元。

霍尔木兹海峡附近的袭击

前一天，在胡塞武装袭击沙特阿美总部，以及伊朗宣布在霍尔木兹海峡对船只采取新战术后，WTI升至三周高点。据海事官员称，过去24小时内，一艘集装箱船和一艘散货船在海峡附近沉没：两船在不同事件中遭炮弹击中。

伊朗表示，为回应美国对其港口的封锁以及上个月实施的更严厉制裁，伊朗正在加强打击。消息来源指出，与伊朗的战争扰乱了航运，运费已达到创纪录水平。

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制裁与美国库存

一名美国官员表示，特朗普总统政府正在考虑放松对所谓“影子船队”船只的制裁，这些船只曾运输来自包括侵略国俄罗斯、伊朗和委内瑞拉在内国家的石油和石油产品。讨论涉及可能允许此前受到制裁的船只运输合法石油。

国际能源署还表示，中东波斯湾国家生产商的原油出口量在9月增加了每日440万桶，达到战前水平的约75%。

市场消息人士援引美国石油协会的数据称，截至10月9日的一周，美国原油库存减少了1110万桶。这超过了路透社调查的分析师预期。美国能源信息署的官方数据原定在格林尼治时间16:00公布，但因哥伦布日假期延迟一天。

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