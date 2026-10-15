Ceny ropy spadły o ponad 1 dolara — Channel NewsAsia

Światowe ceny ropy 15 października spadły o ponad 1 dolara za baryłkę po wzroście dzień wcześniej. Jak informuje Channel NewsAsia, inwestorzy oceniali ryzyko dla dostaw w związku z atakami na żeglugę w Cieśninie Ormuz oraz możliwym złagodzeniem amerykańskich sankcji wobec statków.

O godz. 01:16 czasu GMT kontrakty terminowe na Brent potaniały o 1,39 dolara, czyli o 1,31%, do 104,67 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI straciła 1,02 dolara, czyli 1,07%, i była notowana po 94,07 dolara za baryłkę.

Ataki w pobliżu Cieśniny Ormuz

Dzień wcześniej WTI wzrosła do najwyższego poziomu od trzech tygodni po ataku Huti na siedzibę Saudi Aramco oraz oświadczeniu Iranu o zastosowaniu nowej taktyki przeciwko statkom w Cieśninie Ormuz. Według urzędników morskich w ciągu ostatnich 24 godzin w pobliżu cieśniny zatonęły kontenerowiec i masowiec: w odrębnych incydentach zostały trafione pociskami.

Iran oświadczył, że nasila uderzenia w odpowiedzi na blokadę swoich portów przez Stany Zjednoczone oraz zaostrzone sankcje wprowadzone w ubiegłym miesiącu. Źródło zaznacza, że wojna z Iranem zakłóciła żeglugę, a stawki frachtowe osiągnęły rekordowe poziomy.

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Sankcje i zapasy w USA

Według amerykańskiego urzędnika administracja prezydenta Trumpa rozważa złagodzenie sankcji wobec statków tzw. floty cieni, które przewoziły ropę i produkty naftowe z krajów, w tym z państwa agresora Rosji, Iranu i Wenezueli. Dyskusje dotyczą potencjalnego zezwolenia na przewóz legalnej ropy na statkach, które wcześniej zostały objęte sankcjami.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała również, że eksport ropy naftowej producentów z państw Zatoki Perskiej na Bliskim Wschodzie wzrósł we wrześniu o 4,4 mln baryłek dziennie — do około 75% poziomu sprzed wojny.

Źródła rynkowe, powołując się na dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego, poinformowały o spadku zapasów ropy naftowej w USA o 11,1 mln baryłek w tygodniu zakończonym 9 października. Przekroczyło to oczekiwania analityków ankietowanych przez Reuters. Oficjalne dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej miały zostać opublikowane o godz. 16:00 GMT po jednodniowym opóźnieniu z powodu święta Dnia Kolumba.

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