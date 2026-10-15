Цены на нефть упали более чем на $1 — Channel NewsAsia

Мировые цены на нефть 15 октября снизились более чем на $1 за баррель после роста накануне. Как сообщает Channel NewsAsia, инвесторы оценивали риски для поставок из-за атак на судоходство в Ормузском проливе и возможного смягчения санкций США в отношении судов.

По состоянию на 01:16 по Гринвичу фьючерсы на Brent подешевели на $1,39, или на 1,31%, до $104,67 за баррель. Американская нефть WTI потеряла $1,02, или 1,07%, и торговалась по $94,07 за баррель.

Атаки возле Ормузского пролива

Накануне WTI поднялась до максимума за три недели после атаки хуситов на штаб-квартиру Saudi Aramco и заявления Ирана о применении новой тактики против судов в Ормузском проливе. По данным морских должностных лиц, в течение последних 24 часов возле пролива затонули контейнеровоз и балкер: в отдельных инцидентах они подверглись ударам снарядами.

Иран заявил, что усиливает удары в ответ на блокаду его портов Соединенными Штатами и более жесткие санкции, введенные в прошлом месяце. В источнике отмечается, что война с Ираном нарушила судоходство, а фрахтовые ставки достигли рекордных уровней.

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Санкции и запасы в США

По словам американского должностного лица, администрация президента Трампа рассматривает возможность смягчить санкции в отношении судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из стран, в том числе государства-агрессора России, Ирана и Венесуэлы. Обсуждения касаются потенциального разрешения перевозить законную нефть на судах, ранее попавших под санкции.

Международное энергетическое агентство также сообщило, что экспорт сырой нефти производителей из стран Персидского залива на Ближнем Востоке в сентябре вырос на 4,4 млн баррелей в сутки — до примерно 75% довоенного уровня.

Рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти сообщили о сокращении запасов сырой нефти в США на 11,1 млн баррелей за неделю, завершившуюся 9 октября. Это превысило ожидания аналитиков, опрошенных Reuters. Официальные данные Управления энергетической информации США должны были быть опубликованы в 16:00 по Гринвичу после однодневной задержки из-за праздника Дня Колумба.

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