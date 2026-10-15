Ціни на нафту впали більш як на $1 — Channel NewsAsia

Світові ціни на нафту 15 жовтня знизилися більш як на $1 за барель після зростання напередодні. Як повідомляє Channel NewsAsia, інвестори оцінювали ризики для постачання через атаки на судноплавство в Ормузькій протоці та можливе послаблення санкцій США щодо суден.

Станом на 01:16 за Гринвічем ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,39, або на 1,31%, до $104,67 за барель. Американська нафта WTI втратила $1,02, або 1,07%, і торгувалася по $94,07 за барель.

Атаки поблизу Ормузької протоки

Напередодні WTI піднялася до максимуму за три тижні після атаки хуситів на штаб-квартиру Saudi Aramco та заяви Ірану про застосування нової тактики проти суден в Ормузькій протоці. За даними морських посадовців, протягом останніх 24 годин поблизу протоки затонули контейнеровоз і балкер: в окремих інцидентах вони зазнали ударів снарядами.

Іран заявив, що посилює удари у відповідь на блокаду його портів Сполученими Штатами та жорсткіші санкції, запроваджені минулого місяця. У джерелі зазначається, що війна з Іраном порушила судноплавство, а фрахтові ставки сягнули рекордних рівнів.

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Санкції та запаси у США

За словами американського посадовця, адміністрація президента Трампа розглядає можливість послабити санкції щодо суден так званого тіньового флоту, які перевозили нафту й нафтопродукти з країн, зокрема держави-агресора Росії, Ірану та Венесуели. Обговорення стосуються потенційного дозволу перевозити законну нафту на суднах, що раніше потрапили під санкції.

Міжнародне енергетичне агентство також повідомило, що експорт сирої нафти виробників із країн Перської затоки на Близькому Сході у вересні зріс на 4,4 млн барелів на добу — до приблизно 75% довоєнного рівня.

Джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, повідомили про скорочення запасів сирої нафти у США на 11,1 млн барелів за тиждень, що завершився 9 жовтня. Це перевищило очікування опитаних Reuters аналітиків. Офіційні дані Управління енергетичної інформації США мали бути оприлюднені о 16:00 за Гринвічем після денної затримки через свято Дня Колумба.

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