在伊斯兰堡，巴基斯坦参议院权力下放小组委员会索要了有关计划私有化配电公司Discos的文件。小组委员会成员认为，该事项属于共同利益委员会的权限范围，而政府坚持认为无需获得该机构的新批准，《黎明报》报道。

政府立场

总理私有化事务顾问穆罕默德·阿里表示，共同利益委员会已于2011年批准对3家发电公司和9家配电公司的私有化。他称，该委员会还于2021年6月21日批准了《国家电力政策》，该政策建议政府考虑不同的私有化方案，以提高国有企业的效率。

阿里表示，法律部门在一封日期为2026年9月25日的信函中确认，鉴于委员会2011年的决定，Discos私有化无需新的批准。他还称，法律和程序要求已经满足，将该问题重新提交委员会可能会延误进程，影响投资者信心，并恶化这些公司的财务状况。

据该顾问称，在过去15年中，这些公司造成的损失超过300亿美元。他将能源行业的损失归因于电力盗窃和运营效率低下。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

小组委员会立场

小组委员会协调人、参议员扎米尔·侯赛因·古姆罗强调，不能忽视共同利益委员会的宪法角色。他质疑私有化是否符合宪法第157条规定的权力划分，因为电力配送涉及各省的利益。

小组委员会指示官员提交委员会的决定、与各省协商的材料及其他文件，以根据宪法和先前的法院裁决评估该程序。官员表示，委员会已作出11项与此事相关的决定，并且根据现有记录，没有任何省份正式提出反对意见。

在同一次会议上，参议员们审议了第18项宪法修正案后移交给各省领域的联邦支出。古姆罗质疑过去16年间在卫生和教育部门支出约2.6万亿巴基斯坦卢比的法律依据。

关注我们在