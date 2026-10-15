W Islamabadzie podkomisja Senatu Pakistanu ds. decentralizacji zażądała dokumentów dotyczących planowanej prywatyzacji spółek dystrybucji energii elektrycznej Discos. Członkowie podkomisji uważają, że sprawa należy do kompetencji Rady Wspólnych Interesów, podczas gdy rząd twierdzi, że nowa zgoda tego organu nie jest potrzebna, podaje Dawn.

Stanowisko rządu

Doradca premiera ds. prywatyzacji Muhammad Ali oświadczył, że Rada Wspólnych Interesów już w 2011 roku zatwierdziła prywatyzację trzech spółek wytwórczych i dziewięciu dystrybucyjnych. Według niego Rada zatwierdziła również 21 czerwca 2021 roku Narodową Politykę Energetyczną, która zalecała rządowi rozważenie różnych opcji prywatyzacji w celu zwiększenia efektywności przedsiębiorstw państwowych.

Ali poinformował, że dział prawny w piśmie z 25 września 2026 roku potwierdził, iż w świetle decyzji Rady z 2011 roku nowa zgoda na prywatyzację Discos nie jest potrzebna. Oświadczył także, że wymogi prawne i proceduralne zostały już spełnione, a ponowne skierowanie sprawy do Rady mogłoby opóźnić proces, wpłynąć na zaufanie inwestorów i pogorszyć sytuację finansową spółek.

Według doradcy w ciągu ostatnich 15 lat spółki te poniosły straty przekraczające 30 mld dolarów. Powiązał straty sektora energetycznego z kradzieżą energii elektrycznej i nieefektywnością operacyjną.

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Stanowisko podkomisji

Koordynator podkomisji, senator Zamir Hussain Ghumro, podkreślił, że nie można ignorować konstytucyjnej roli Rady Wspólnych Interesów. Zakwestionował zgodność prywatyzacji z podziałem kompetencji na mocy artykułu 157 Konstytucji, ponieważ dystrybucja energii elektrycznej dotyczy interesów prowincji.

Podkomisja poleciła urzędnikom przedstawić decyzje Rady, materiały z konsultacji z prowincjami oraz inne dokumenty w celu oceny procedury w świetle Konstytucji i wcześniejszych orzeczeń sądowych. Urzędnicy poinformowali, że Rada podjęła 11 decyzji związanych z tą sprawą i że, według dostępnych zapisów, żadna prowincja formalnie nie zgłosiła zastrzeżeń.

Na tym samym posiedzeniu senatorowie rozpatrzyli wydatki federalne na obszary przekazane prowincjom po 18. poprawce konstytucyjnej. Ghumro zakwestionował podstawę prawną wydania około 2,6 bln rupii pakistańskich na ministerstwa zdrowia i edukacji w ciągu ostatnich 16 lat.

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