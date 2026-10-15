В Исламабаде подкомитет Сената Пакистана по вопросам децентрализации запросил документы о планируемой приватизации электрораспределительных компаний Discos. Члены подкомитета считают, что вопрос относится к полномочиям Совета общих интересов, тогда как правительство настаивает, что новое согласование этого органа не требуется, сообщает Dawn.

Позиция правительства

Советник премьер-министра по вопросам приватизации Мухаммад Али заявил, что Совет общих интересов в 2011 году уже одобрил приватизацию трех генерирующих и девяти распределительных компаний. По его словам, Совет также 21 июня 2021 года одобрил Национальную электроэнергетическую политику, которая рекомендовала правительству рассмотреть различные варианты приватизации для повышения эффективности государственных предприятий.

Али сообщил, что юридический отдел в письме от 25 сентября 2026 года подтвердил: с учетом решения Совета 2011 года новое согласование для приватизации Discos не требуется. Он также заявил, что юридические и процедурные требования уже выполнены, а возвращение вопроса в Совет может задержать процесс, повлиять на доверие инвесторов и ухудшить финансовое состояние компаний.

По утверждению советника, за последние 15 лет эти компании понесли убытки на сумму более 30 млрд долларов. Он связал потери энергетического сектора с кражами электроэнергии и операционной неэффективностью.

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Позиция подкомитета

Координатор подкомитета, сенатор Замир Хуссейн Гумро, подчеркнул, что конституционную роль Совета общих интересов нельзя игнорировать. Он поставил под сомнение соответствие приватизации распределению полномочий согласно статье 157 Конституции, поскольку распределение электроэнергии затрагивает интересы провинций.

Подкомитет поручил должностным лицам представить решения Совета, материалы консультаций с провинциями и другие документы для оценки процедуры с учетом Конституции и предыдущих судебных решений. Должностные лица сообщили, что Совет принял 11 решений, связанных с этим вопросом, и, согласно имеющимся записям, ни одна провинция формально не выразила возражений.

На том же заседании сенаторы рассмотрели федеральные расходы на сферы, переданные провинциям после 18-й конституционной поправки. Гумро поставил под сомнение правовые основания расходования примерно 2,6 трлн пакистанских рупий на министерства здравоохранения и образования за последние 16 лет.

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