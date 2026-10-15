Японская энергетическая компания Tohoku Electric Power, как ожидается, в субботу остановит реактор №2 атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги. Причиной стала утечка воды, в которой обнаружили небольшое количество радиоактивных веществ, сообщает Anadolu Agency.

Утечка воды

По данным оператора, всю загрязненную воду собрали, а аномального уровня радиации в окружающей среде вокруг станции не зафиксировали. Компания оценивает объем утечки примерно в 0,2 тонны воды в час.

Уровень воды в дренажном приямке повышался с июля. Во время проверки специалисты обнаружили утечку из клапана.

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Проверка и ремонт

Tohoku Electric Power планирует осмотреть оборудование и заменить неисправные компоненты. По оценке компании, на инспекцию, ремонт и подготовку к возобновлению работы реактора понадобится около десяти дней.

Реактор №2 на АЭС «Онагава» стал первым в восточной Японии, который возобновил работу после землетрясения и цунами 2011 года, вызвавших аварию на АЭС «Фукусима». Катастрофа 2011 года вынудила Японию остановить работу атомных реакторов по всей стране и ввести более строгие требования безопасности перед их перезапуском.

В ноябре 2024 года реактор уже ненадолго останавливали из-за проблем с оборудованием через несколько дней после перезапуска. После ремонта его работу возобновили в том же месяце.

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