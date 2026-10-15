Japońska spółka energetyczna Tohoku Electric Power ma w sobotę zatrzymać reaktor nr 2 elektrowni jądrowej Onagawa w prefekturze Miyagi. Powodem jest wyciek wody, w której wykryto niewielką ilość substancji promieniotwórczych, informuje Anadolu Agency.

Wyciek wody

Według operatora całą skażoną wodę zebrano, a w środowisku wokół elektrowni nie odnotowano nieprawidłowego poziomu promieniowania. Spółka szacuje wielkość wycieku na około 0,2 tony wody na godzinę.

Poziom wody w studzience drenażowej rósł od lipca. Podczas kontroli specjaliści wykryli wyciek z zaworu.

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Kontrola i naprawa

Tohoku Electric Power planuje skontrolować sprzęt i wymienić wadliwe komponenty. Według szacunków spółki kontrola, naprawa i przygotowanie do wznowienia pracy reaktora zajmą około dziesięciu dni.

Reaktor nr 2 w elektrowni jądrowej Onagawa był pierwszym we wschodniej Japonii, który wznowił pracę po trzęsieniu ziemi i tsunami w 2011 roku, które spowodowały awarię elektrowni jądrowej Fukushima. Katastrofa z 2011 roku zmusiła Japonię do zatrzymania reaktorów jądrowych w całym kraju oraz wprowadzenia surowszych wymogów bezpieczeństwa przed ich ponownym uruchomieniem.

W listopadzie 2024 roku reaktor został już na krótko zatrzymany z powodu problemów ze sprzętem, kilka dni po ponownym uruchomieniu. Po naprawie jego pracę wznowiono w tym samym miesiącu.

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