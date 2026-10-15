На Кипре давление на цены топлива, транспортные расходы и расходы бизнеса может сохраняться до 2027 года из-за напряженной ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом со ссылкой на последний отчет Международного энергетического агентства о рынке нефти сообщает Cyprus Mail.

МЭА ожидает, что предложение нефти не будет покрывать спрос до конца 2026 года, а дефицит дизеля и других средних дистиллятов может сохраняться значительную часть 2027 года. Для Кипра, который зависит от импорта нефтепродуктов, это означает риск более высоких затрат на импорт и дальнейшую неопределенность в отношении цен на топливо.

Запасы нефти сокращаются

В конце сентября учтенные мировые запасы нефти были на 509 млн баррелей ниже довоенного уровня, а наземные резервы опустились до минимума как минимум с 2016 года. В течение сентября совокупные запасы сократились примерно на 10 млн баррелей: дополнительные 103 млн баррелей в морских хранилищах не компенсировали сокращение наземных запасов на 113 млн баррелей.

Агентство отметило, что боевые действия на Ближнем Востоке могут и далее усиливать нестабильность энергетического рынка до появления избытка предложения в 2027 году.

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Дизель дорожал из-за перебоев с экспортом

Особую обеспокоенность вызывает рынок дизеля. В сентябре мировой экспорт этого топлива был на 700 тыс. баррелей в сутки меньше, чем годом ранее. Сокращение поставок на 1,3 млн баррелей в сутки из Российской Федерации — государства-агрессора — и стран Ближнего Востока лишь частично компенсировалось дополнительными объемами из других источников.

Экспорт нефтепродуктов с Ближнего Востока оставался ниже половины довоенного уровня. В сентябре оптовые цены на дизель превышали 200 долларов за баррель в Сингапуре и достигали около 220 долларов в Европе и США. Хотя позднее цены снизились, они все еще существенно выше докризисных уровней.

МЭА прогнозирует рост мировой переработки нефти с 81,3 млн баррелей в сутки в октябре до 84,6 млн баррелей в сутки в декабре 2026 года. По оценке агентства, рынок дизеля может вернуться к профициту в первом квартале 2027 года, однако существенное пополнение истощенных запасов ожидается не ранее второй половины года.

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