Na Cyprze presja na ceny paliw, koszty transportu i wydatki przedsiębiorstw może utrzymywać się do 2027 roku z powodu napiętej sytuacji na światowym rynku ropy. Informuje o tym Cyprus Mail, powołując się na najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej o rynku ropy.

MAE oczekuje, że podaż ropy nie pokryje popytu do końca 2026 roku, a niedobór oleju napędowego i innych destylatów średnich może utrzymywać się przez znaczną część 2027 roku. Dla Cypru, który jest zależny od importu produktów naftowych, oznacza to ryzyko wyższych kosztów importu i dalszą niepewność dotyczącą cen paliw.

Zapasy ropy spadają

Pod koniec września odnotowane światowe zapasy ropy były o 509 mln baryłek niższe od poziomu sprzed wojny, a rezerwy lądowe spadły do najniższego poziomu co najmniej od 2016 roku. W ciągu września łączne zapasy zmniejszyły się o około 10 mln baryłek: dodatkowe 103 mln baryłek w magazynach morskich nie zrekompensowały spadku zapasów lądowych o 113 mln baryłek.

Agencja zaznaczyła, że działania wojenne na Bliskim Wschodzie mogą nadal zwiększać niestabilność rynku energii do czasu pojawienia się nadwyżki podaży w 2027 roku.

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Olej napędowy drożał z powodu zakłóceń eksportu

Szczególne obawy budzi rynek oleju napędowego. We wrześniu światowy eksport tego paliwa był o 700 tys. baryłek dziennie niższy niż rok wcześniej. Spadek dostaw o 1,3 mln baryłek dziennie z Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — oraz krajów Bliskiego Wschodu został jedynie częściowo zrekompensowany dodatkowymi wolumenami z innych źródeł.

Eksport produktów naftowych z Bliskiego Wschodu pozostawał poniżej połowy poziomu sprzed wojny. We wrześniu hurtowe ceny oleju napędowego przekraczały 200 dolarów za baryłkę w Singapurze i sięgały około 220 dolarów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Chociaż ceny później spadły, nadal są znacznie wyższe niż poziomy sprzed kryzysu.

MAE prognozuje wzrost światowego przerobu ropy z 81,3 mln baryłek dziennie w październiku do 84,6 mln baryłek dziennie w grudniu 2026 roku. Według oceny agencji rynek oleju napędowego może powrócić do nadwyżki w pierwszym kwartale 2027 roku, jednak znacznego uzupełnienia wyczerpanych zapasów nie należy oczekiwać wcześniej niż w drugiej połowie roku.

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