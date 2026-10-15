由于全球石油市场形势紧张，塞浦路斯的燃油价格、运输成本和企业支出压力可能持续到2027年。《塞浦路斯邮报》援引国际能源署最新石油市场报告作出上述报道。

国际能源署预计，到2026年底石油供应将无法满足需求，柴油和其他中质馏分油的短缺可能持续2027年大部分时间。对于依赖石油产品进口的塞浦路斯而言，这意味着进口成本上升的风险，以及燃油价格持续存在不确定性。

石油库存正在下降

截至9月底，记录在案的全球石油库存比战前水平低5.09亿桶，陆上库存降至至少自2016年以来的最低水平。9月期间，总库存减少约1000万桶：海上储存增加的1.03亿桶，未能抵消陆上库存减少的1.13亿桶。

该机构指出，在2027年出现供应过剩之前，中东的战事可能继续加剧能源市场的不稳定性。

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柴油因出口中断而涨价

柴油市场尤其令人担忧。9月，全球这种燃料的出口量比一年前少70万桶/日。来自俄罗斯联邦——侵略国——和中东国家的供应减少130万桶/日，仅部分被其他来源的额外供应量所抵消。

中东石油产品出口仍低于战前水平的一半。9月，新加坡的柴油批发价格超过每桶200美元，欧洲和美国则达到约220美元。尽管价格随后回落，但仍显著高于危机前水平。

国际能源署预测，全球炼油加工量将从10月的8130万桶/日增至2026年12月的8460万桶/日。该机构评估认为，柴油市场可能在2027年第一季度恢复供应过剩，但大幅补充已耗尽的库存预计不会早于下半年。

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