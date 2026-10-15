В Ивано-Франковске во время отключения электроэнергии будут работать 60 % светофоров
В Ивано-Франковске в случае масштабного отключения электроэнергии продолжат работать 50 светофоров — это около 60 % от общего количества.
По словам мэра Руслана Марцинкива, они смогут функционировать без электроэнергии в течение 12–14 часов.
Также город изучает европейский опыт использования искусственного интеллекта для управления светофорами.
Источник: Руслан Марцинкив
В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Два человека получили легкие ранения.
В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.
За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.