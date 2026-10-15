Видео: Пять областей Украины остались без света из-за обстрелов и боевых действий

15 октября из-за боевых действий и российских ударов по энергетической инфраструктуре часть потребителей в пяти областях Украины временно осталась без электроэнергии. Отключения зафиксированы в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях, а в отдельных регионах действуют графики ограничения электроснабжения.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге, посвященном оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 15 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы ведутся круглосуточно.

В Минэнерго сообщили, что 15 октября вследствие сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в некоторых регионах страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей экономно использовать электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

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Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинская энергосистема не имеет возможности передавать электроэнергию по сетям. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроснабжения потребителей:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т. д.).

Несмотря на то, что в некоторых регионах Украины снова отключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя говорить о возвращении к стабильным графикам почасовых отключений электроэнергии, и что проблему необходимо устранить в кратчайшие сроки.

Источник: Минэнерго

Напомним, Россия может попытаться отключить Украину от АЭС и вызвать масштабный блэкаут.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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