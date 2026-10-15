Відео: П’ять областей України залишилися без світла через обстріли та бойові дії
15 жовтня через бойові дії та російські удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у п’яти областях України тимчасово залишилася без електроенергії. Відключення зафіксували в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Харківській областях, а в окремих регіонах діють графіки обмеження електропостачання.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 15 жовтня.
За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
У Міненерго повідомили, що 15 жовтня внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).
У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:
- обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
- аварії в мережах:
- планові ремонти в мережах:
- стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).
Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.
Джерело: Міненерго
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