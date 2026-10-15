Popyt na gaz w Indiach spadł o 1,5 mln ton — OilPrice

W Indiach popyt na gaz ziemny od początku 2026 roku spadł o 1,5 mln ton, podaje OilPrice, powołując się na ocenę firmy konsultingowej Wood Mackenzie. Zdaniem analityków na popyt wpłynęły ograniczenia dostaw skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu oraz wzrost cen spot LNG.

Rewizja prognozy dla Azji Południowej

Przed wojną w Iranie Wood Mackenzie oczekiwała, że popyt na LNG w Azji Południowej w 2026 roku wzrośnie o 7% w porównaniu z 2025 rokiem, czyli o 2,7 mln ton. Po zakłóceniach dostaw analitycy spodziewają się obecnie spadku popytu w regionie o około 6 mln ton.

Według oceny Wood Mackenzie niedobór bliskowschodniego LNG zmniejszył popyt w Bangladeszu o 3 mln ton, a w Indiach i Pakistanie — o około 1,5 mln ton w każdym z tych krajów. Firma zaznaczyła, że dostawy z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały zablokowane w Zatoce Perskiej, bez trasy omijającej Cieśninę Ormuz.

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Ceny w przetargach wzrosły

Indie, według Wood Mackenzie, przeszły kryzys dostaw łatwiej niż Pakistan i Bangladesz dzięki bardziej zdywersyfikowanej bazie dostawców. Oprócz Kataru i ZEA kraj kupuje LNG w Stanach Zjednoczonych, Nigerii i Omanie.

Jednocześnie ceny, po których przyznawano przetargi w Indiach, wzrosły do września do 26,4 dolara za milion brytyjskich jednostek cieplnych. W marcu-czerwcu wynosiły od 16,8 do 18,8 dolara za MMBtu. Mimo wzrostu cen popyt przetargowy, według oceny Wood Mackenzie, pozostał stabilny.

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