Спрос на газ в Индии сократился на 1,5 млн тонн — OilPrice

В Индии спрос на природный газ с начала 2026 года сократился на 1,5 млн тонн, сообщает OilPrice со ссылкой на оценку консалтинговой компании Wood Mackenzie. По мнению аналитиков, на спрос повлияли ограничения поставок сжиженного природного газа с Ближнего Востока и рост спотовых цен на LNG.

Пересмотр прогноза для Южной Азии

До войны в Иране Wood Mackenzie ожидала, что спрос на LNG в Южной Азии в 2026 году вырастет на 7% по сравнению с 2025 годом, или на 2,7 млн тонн. После перебоев с поставками аналитики теперь ожидают сокращения спроса в регионе примерно на 6 млн тонн.

По оценке Wood Mackenzie, нехватка ближневосточного LNG сократила спрос в Бангладеш на 3 млн тонн, а в Индии и Пакистане — примерно на 1,5 млн тонн в каждой стране. Компания отметила, что поставки из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов оказались заблокированы в Персидском заливе без маршрута в обход Ормузского пролива.

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Цены на тендерах выросли

Индия, по данным Wood Mackenzie, пережила кризис поставок легче, чем Пакистан и Бангладеш, благодаря более диверсифицированной базе поставщиков. Помимо Катара и ОАЭ, страна закупает LNG в США, Нигерии и Омане.

В то же время цены, по которым в Индии присуждались тендеры, к сентябрю выросли до 26,4 доллара за миллион британских тепловых единиц. В марте-июне они составляли от 16,8 до 18,8 доллара за MMBtu. Несмотря на подорожание, тендерный спрос, по оценке Wood Mackenzie, оставался устойчивым.

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