W Kalifornii 6 października, w ramach wspólnego uruchomienia zasobów przez Teslę i Sunrun, domowe baterie przekazały do sieci elektroenergetycznej rekordowe 745 MW mocy podczas wieczornego szczytu zużycia. Jak podaje Electrek, ponad 85 tys. właścicieli Tesla Powerwall zapewniło ponad 600 MW z tej wartości.

Nowy wynik był o 28% wyższy od poprzedniego rekordu 580 MW, ustanowionego przez firmy mniej niż miesiąc wcześniej. Tesla nazwała to wydarzenie największym w historii uruchomieniem wirtualnej elektrowni Powerwall. Według wyliczeń publikacji baterie Powerwall zapewniły około 80% łącznej mocy.

Odciążenie sieci podczas fali upałów

Akumulatory uruchomiono podczas październikowej fali upałów na wniosek Kalifornijskiej Komisji Energetycznej oraz spółek energetycznych stanu. Domowe baterie oddawały zgromadzoną energię elektryczną przez kilkugodzinny wieczorny okres, aby ograniczyć popyt i obniżyć ceny energii elektrycznej w czasie rzeczywistym.

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Sunrun poinformował, że 5 października programy Demand Side Grid Support i Emergency Load Reduction Program po raz pierwszy w tym roku jednocześnie ogłosiły uruchomienie zasobów na wszystkich obszarach obsługi uczestniczących spółek energetycznych. Według firmy ponad 120 tys. domowych baterii jest już podłączonych do kalifornijskich programów sieciowych.

Plany w rejonie San Jose

Sunrun poinformował również o przygotowaniach do stworzenia rozproszonej elektrowni w rejonie San Jose, finansowanej przez Google i budowanej wspólnie z PG&E. Planowane jest zaangażowanie niemal 21 tys. urządzeń z udziałem Tesli i Everyday Electric, firmy wcześniej znanej jako Renew Home. Pierwsze dostawy energii elektrycznej są oczekiwane w tym miesiącu.

Projekt jest pierwszym konkretnym etapem planu stworzenia wirtualnej elektrowni o mocy 16,8 GW dla centrów danych, ogłoszonego w czerwcu przez Teslę, Sunrun i Renew Home. Jednocześnie Sunrun zaznaczył, że udział Tesli i Everyday Electric w tym projekcie na razie opiera się na niewiążącym liście intencyjnym.

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