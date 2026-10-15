Na Cyprze osiem firm wyraziło zainteresowanie nowym przetargiem na dokończenie projektu terminala gazowego w Vasiliko. Prezes państwowej spółki gazowej Defa George Pistentis oświadczył, że podczas przygotowywania przetargu uwzględniono problemy, które pojawiły się podczas poprzedniej próby realizacji projektu, informuje Cyprus Mail.

Jak poinformował Pistentis, po zakończeniu przyjmowania wniosków przygotowywane są kryteria drugiego etapu procedury. Uczestnicy będą oceniani według wskaźników technicznych i finansowych, w tym kompetencji, doświadczenia i zdolności finansowej firm. Defa planuje zakończyć wstępną selekcję do końca roku, aby wyłonić wykonawcę projektu do przyszłego lata.

Uczestnicy przetargu

Zainteresowanie projektem wyraziły greckie Avax SA i Terna SA, egipski państwowy Petrojet, chińska państwowa China Harbour Engineering Company, norweska Econnect Energy, włoska Saipem SpA, izraelska Baran International oraz cypryjski Archirodon.

Według publikacji kolejna cypryjska firma, Cyfield, prowadzi rozmowy z China Harbour Engineering Company w sprawie dołączenia do jej oferty. Pistentis przekazał, że ocena rozpoczęła się natychmiast po zakończeniu przyjmowania wniosków. Zaznaczył, że wśród zainteresowanych są firmy zdolne zrealizować ten projekt, a Defa jest zadowolona z poziomu zainteresowania.

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Koszt i poprzedni kontrakt

Minister energii Cypru Michael Damianos wcześniej oszacował koszt dokończenia prac na około 180 mln euro. Według niego ukończenie projektu może potrwać dwa lata.

Wysiłki na rzecz realizacji projektu terminala w Vasiliko pozostają w impasie od ponad dwóch lat. W lipcu 2024 roku konsorcjum CPP-Metron, w skład którego wchodziły China Petroleum Pipeline Engineering Co oraz Metron Energy Applications SA, rozwiązało kontrakt z rządem Cypru. Konsorcjum twierdziło, że spółka infrastruktury gazowej Etyfa wywierała na nie presję i nie zapewniała właściwych oraz terminowych płatności.

Pływająca jednostka magazynowania i regazyfikacji przeznaczona dla Cypru nadal znajduje się w Malezji bez certyfikacji. W tym samym miesiącu Komisja Europejska zażądała od Republiki Cypryjskiej zwrotu prawie 69 mln euro środków grantowych przyznanych na terminal w ramach projektu Cyprus Gas 2 EU. Prokuratura Europejska poinformowała również o wszczęciu dochodzenia w sprawie możliwych oszustw przy zamówieniach, nielegalnego wykorzystania środków UE i korupcji związanych z terminalem.

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