На Кипре восемь компаний проявили интерес к новому тендеру на завершение проекта газового терминала в Василико. Глава государственной газовой компании Defa Джордж Пистентис заявил, что при подготовке тендера были учтены проблемы, возникшие во время предыдущей попытки реализовать проект, сообщает Cyprus Mail.

По словам Пистентиса, после завершения приема заявок готовятся критерии для второго этапа процедуры. Участников будут оценивать по техническим и финансовым показателям, в частности по компетентности, опыту и финансовым возможностям компаний. Defa планирует завершить предварительный отбор до конца года, чтобы определить исполнителя проекта к следующему лету.

Участники тендера

Интерес к проекту проявили греческие Avax SA и Terna SA, египетская государственная Petrojet, китайская государственная China Harbour Engineering Company, норвежская Econnect Energy, итальянская Saipem SpA, израильская Baran International и кипрская Archirodon.

Еще одна кипрская компания Cyfield, по данным издания, ведет переговоры с China Harbour Engineering Company о присоединении к ее заявке. Пистентис сообщил, что оценивание начали сразу после завершения приема заявок. Он отметил, что среди заинтересованных есть компании, способные выполнить этот проект, а Defa удовлетворена уровнем интереса.

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Стоимость и предыдущий контракт

Министр энергетики Кипра Михаэль Дамианос ранее оценивал стоимость завершения работ примерно в 180 млн евро. По его словам, для завершения проекта может потребоваться два года.

Усилия по реализации проекта терминала в Василико находятся в застое более двух лет. В июле 2024 года консорциум CPP-Metron, в который входили China Petroleum Pipeline Engineering Co и Metron Energy Applications SA, расторг контракт с правительством Кипра. Консорциум заявлял, что компания газовой инфраструктуры Etyfa оказывала на него давление и не обеспечивала надлежащих и своевременных выплат.

Плавучая установка для хранения и регазификации, предназначенная для Кипра, до сих пор находится в Малайзии без сертификации. В том же месяце Европейская комиссия потребовала от Республики Кипр вернуть почти 69 млн евро грантовых средств, выделенных для терминала в рамках проекта Cyprus Gas 2 EU. Европейская прокуратура также сообщила об открытии расследования возможного мошенничества при закупках, незаконного использования средств ЕС и коррупции, связанных с терминалом.

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