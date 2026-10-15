在塞浦路斯，八家公司对完成瓦西利科天然气终端项目的新招标表示了兴趣。国有天然气公司Defa负责人乔治·皮斯滕蒂斯表示，在筹备招标时已考虑到此前实施该项目过程中出现的问题，据《塞浦路斯邮报》报道。

皮斯滕蒂斯称，在申请截止后，正在制定程序第二阶段的标准。参与者将根据技术和财务指标进行评估，包括公司的能力、经验和财务实力。Defa计划在今年年底前完成预选，以便在明年夏天前确定项目承包商。

招标参与者

希腊的Avax SA和Terna SA、埃及国有企业Petrojet、中国国有企业China Harbour Engineering Company、挪威的Econnect Energy、意大利的Saipem SpA、以色列的Baran International以及塞浦路斯的Archirodon均对该项目表示了兴趣。

据该报报道，另一家塞浦路斯公司Cyfield正与China Harbour Engineering Company谈判，以加入其投标。皮斯滕蒂斯表示，评估工作在申请截止后立即开始。他指出，有意参与者中包括能够实施该项目的公司，Defa对目前的兴趣程度感到满意。

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成本和此前合同

塞浦路斯能源部长米哈埃尔·达米亚诺斯此前估计，完成工程的成本约为1.8亿欧元。据他称，完成该项目可能需要两年时间。

实施瓦西利科终端项目的工作已停滞超过两年。2024年7月，由China Petroleum Pipeline Engineering Co和Metron Energy Applications SA组成的CPP-Metron财团终止了与塞浦路斯政府的合同。该财团称，天然气基础设施公司Etyfa对其施压，且未能确保适当和及时的付款。

为塞浦路斯准备的浮式储存和再气化装置仍在马来西亚，尚未获得认证。同月，欧盟委员会要求塞浦路斯共和国返还根据Cyprus Gas 2 EU项目为该终端提供的近6900万欧元赠款。欧洲检察院还宣布，对与该终端有关的可能采购欺诈、非法使用欧盟资金和腐败行为展开调查。

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