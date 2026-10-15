Вісім компаній виявили інтерес до добудови термінала у Васіліко — Cyprus Mail

На Кіпрі вісім компаній виявили інтерес до нового тендеру на завершення проєкту газового термінала у Васіліко. Голова державної газової компанії Defa Джордж Пістентіс заявив, що під час підготовки тендеру врахували проблеми, які виникли під час попередньої спроби реалізувати проєкт, повідомляє Cyprus Mail.

За словами Пістентіса, після завершення прийому заявок готують критерії для другого етапу процедури. Учасників оцінюватимуть за технічними та фінансовими показниками, зокрема за компетентністю, досвідом і фінансовою спроможністю компаній. Defa планує завершити попередній відбір до кінця року, щоб визначити виконавця проєкту до наступного літа.

Учасники тендеру

Інтерес до проєкту виявили грецькі Avax SA і Terna SA, єгипетська державна Petrojet, китайська державна China Harbour Engineering Company, норвезька Econnect Energy, італійська Saipem SpA, ізраїльська Baran International і кіпрська Archirodon.

Ще одна кіпрська компанія Cyfield, за даними видання, веде переговори з China Harbour Engineering Company щодо приєднання до її заявки. Пістентіс повідомив, що оцінювання розпочали одразу після завершення приймання заявок. Він зазначив, що серед зацікавлених є компанії, спроможні виконати цей проєкт, а Defa задоволена рівнем інтересу.

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Вартість та попередній контракт

Міністр енергетики Кіпру Міхаель Даміанос раніше оцінював вартість завершення робіт приблизно у 180 млн євро. За його словами, для завершення проєкту може знадобитися два роки.

Зусилля з реалізації проєкту термінала у Васіліко перебувають у застої понад два роки. У липні 2024 року консорціум CPP-Metron, до якого входили China Petroleum Pipeline Engineering Co та Metron Energy Applications SA, розірвав контракт з урядом Кіпру. Консорціум заявляв, що компанія газової інфраструктури Etyfa чинила на нього тиск і не забезпечувала належних та своєчасних виплат.

Плавуча установка для зберігання та регазифікації, призначена для Кіпру, досі перебуває в Малайзії без сертифікації. Того ж місяця Європейська комісія вимагала від Республіки Кіпр повернути майже 69 млн євро грантових коштів, виділених для термінала в межах проєкту Cyprus Gas 2 EU. Європейська прокуратура також повідомила про відкриття розслідування можливого шахрайства під час закупівель, незаконного використання коштів ЄС і корупції, пов'язаних із терміналом.

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