В Калифорнии 6 октября в рамках совместного привлечения ресурсов Tesla и Sunrun домашние батареи передали в электросеть рекордные 745 МВт мощности во время вечернего пика потребления. Как сообщает Electrek, более 85 тысяч владельцев Tesla Powerwall обеспечили свыше 600 МВт из этого показателя.

Новый результат на 28% превысил предыдущий рекорд в 580 МВт, установленный компаниями менее месяца назад. Tesla назвала событие крупнейшим в истории случаем привлечения виртуальной электростанции Powerwall. По расчетам издания, батареи Powerwall обеспечили примерно 80% суммарной мощности.

Разгрузка сети во время жары

Аккумуляторы привлекли во время октябрьской волны жары по запросу Калифорнийской энергетической комиссии и энергетических компаний штата. Домашние батареи отдавали накопленную электроэнергию в течение нескольких часов вечернего периода, чтобы сократить спрос и снизить цены на электроэнергию в реальном времени.

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Sunrun сообщила, что 5 октября программы Demand Side Grid Support и Emergency Load Reduction Program впервые в этом году одновременно объявили о привлечении ресурсов на всех территориях обслуживания энергетических компаний-участниц. По данным компании, более 120 тысяч домашних батарей уже подключены к калифорнийским сетевым программам.

Планы в районе Сан-Хосе

Sunrun также сообщила о подготовке распределенной электростанции в районе Сан-Хосе, которую финансирует Google и создают совместно с PG&E. В ней планируют задействовать почти 21 тысячу устройств с участием Tesla и Everyday Electric — компании, ранее известной как Renew Home. Первые поставки электроэнергии ожидаются в этом месяце.

Проект является первым конкретным этапом плана по созданию виртуальной электростанции мощностью 16,8 ГВт для центров обработки данных, который Tesla, Sunrun и Renew Home объявили в июне. В то же время Sunrun отметила, что участие Tesla и Everyday Electric в этом проекте пока основывается на необязательном письме о намерениях.

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