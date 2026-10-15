10月6日，在Tesla和Sunrun联合调度资源期间，家庭电池在晚间用电高峰时段向加州电网输送了创纪录的745兆瓦电力。Electrek报道称，超过8.5万名Tesla Powerwall用户贡献了其中逾600兆瓦。

这一新成绩比两家公司不到一个月前创下的580兆瓦纪录高出28%。Tesla称，该事件是历史上规模最大的Powerwall虚拟电厂调度。根据该媒体的计算，Powerwall电池提供了总容量的约80%。

高温期间缓解电网负荷

应加州能源委员会和该州能源公司的请求，这些蓄电池在10月热浪期间被调度。家庭电池在持续数小时的晚间时段释放储存的电力，以减少需求并降低实时电价。

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Sunrun表示，10月5日，Demand Side Grid Support和Emergency Load Reduction Program项目今年首次同时宣布在所有参与能源公司的服务区域调度资源。该公司称，已有超过12万块家庭电池接入加州电网项目。

圣何塞地区的计划

Sunrun还表示，正在筹备位于圣何塞地区的一座分布式发电站，该项目由Google出资，并与PG&E共同建设。计划在Tesla和Everyday Electric的参与下接入近2.1万台设备；Everyday Electric此前名为Renew Home。预计本月将开始初步供电。

该项目是Tesla、Sunrun和Renew Home于6月宣布的、为数据中心建设16.8吉瓦虚拟电厂计划的首个具体阶段。与此同时，Sunrun指出，Tesla和Everyday Electric参与该项目目前仍基于一份不具约束力的意向书。

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