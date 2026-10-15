В Кении бензин подорожал до 226,96 шиллинга за литр — Nation Kenya

В Кении регулятор Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA) повысил цены на топливо в Найроби. С полуночи литр бензина стоит 226,96 кенийского шиллинга — на 12,93 шиллинга больше, чем ранее. Цена дизельного топлива выросла на 9,90 шиллинга, до 227,76 шиллинга за литр.

Сильнее всего подорожал керосин

Литр керосина подорожал на 28,49 шиллинга — до 219,87 шиллинга. Как сообщает Nation Kenya, повышение произошло несмотря на продление правительством сниженной ставки налога на добавленную стоимость для нефтепродуктов. В апреле ставку НДС на топливо снизили с 16% до 8%, а теперь этот режим продлили еще на три месяца — до середины декабря.

Влияние мирового рынка

Издание связывает рост розничных цен с удорожанием очищенных нефтепродуктов на мировом рынке на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке. По его данным, в прошлом месяце стоимость очищенных нефтепродуктов с доставкой достигла самого высокого уровня более чем за десятилетие. Цена нефти Brent в среду составляла 105,98 доллара за баррель.

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Дизельное топливо в Кении используется в транспорте, сельском хозяйстве, промышленности и для выработки электроэнергии. Nation Kenya отмечает, что более дорогое топливо может усилить инфляционное давление, поскольку производители товаров, фермеры и поставщики услуг будут учитывать более высокие расходы в своих ценах. В прошлом месяце инфляция в стране достигла 6,8%.

Министерство энергетики и нефти Кении в июне предупреждало о быстром сокращении средств, предусмотренных на субсидирование топлива. Фонд субсидий пополняется за счет сбора на развитие нефтяной отрасли, который составляет 5,40 шиллинга с литра бензина и дизельного топлива и 0,40 шиллинга с литра керосина.

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