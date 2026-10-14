在巴西，国有石油公司Petrobras在2026年9月日产296万桶原油，较8月增长1%。该数据基于巴西国家石油、天然气和生物燃料局的初步数据，由Bradesco BBI汇总，The Rio Times报道。巴西财经媒体称这一水平创下纪录。

根据Bradesco BBI的计算，Petrobras第三季度平均日产原油289万桶。这比上一季度高出6%，也高于每日277万桶的市场共识预期。

布济乌斯和图皮油田的作用

产量增长主要由位于里约热内卢州和圣保罗州近海桑托斯盆地的两个大型盐下油田推动。图皮油田9月产量增长8%，达到约每日55万桶，而5月至8月期间约为每日50万桶。

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布济乌斯油田的产量增长2%，并保持在每日100万桶以上。根据监管机构8月发布的公告，该油田日产原油117.2万桶。Petrobras于7月表示，在P-79平台于2026年5月1日投产后，布济乌斯的装机生产能力增至约每日133万桶。

与合作伙伴的协议

10月13日，Petrobras还宣布签署协议，就桑托斯盆地贝尔比冈和苏鲁鲁共享油藏的成本和产量进行平衡。该公司将在2026年11月前从合作伙伴处获得约8.59亿美元的净额。

Petrobras在BM-S-11A财团中的合作伙伴包括Shell、TotalEnergies和与葡萄牙Galp有关联的Petrogal Brasil。这些安排得以实现，是在监管机构批准了涉及跨越合同区块边界的油藏协议之后。9月数据仍属初步数据：监管机构的汇总公告和Petrobras的季度报告仍有待发布。

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