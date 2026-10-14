В Бразилии государственная нефтяная компания Petrobras в сентябре 2026 года добывала 2,96 млн баррелей нефти в сутки — на 1% больше, чем в августе. Показатель основан на предварительных данных Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива Бразилии, собранных Bradesco BBI, сообщает The Rio Times. Бразильские финансовые СМИ назвали этот уровень рекордным.

По расчетам Bradesco BBI, среднесуточная добыча нефти Petrobras в третьем квартале составила 2,89 млн баррелей. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим кварталом и выше рыночного консенсуса на уровне 2,77 млн баррелей в сутки.

Роль месторождений Бузиус и Тупи

Рост добычи обеспечили прежде всего два крупных подсолевых месторождения в бассейне Сантус у побережья штатов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Добыча на Тупи в сентябре выросла на 8% и достигла примерно 550 тыс. баррелей в сутки после уровня около 500 тыс. баррелей с мая по август.

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На Бузиусе добыча выросла на 2% и оставалась выше 1 млн баррелей в сутки. Согласно августовскому бюллетеню регулятора, добыча нефти на этом месторождении составила 1,172 млн баррелей в сутки. Petrobras в июле сообщала, что после ввода в эксплуатацию платформы P-79 1 мая 2026 года установленная производственная мощность Бузиуса выросла примерно до 1,33 млн баррелей в сутки.

Соглашение с партнерами

13 октября Petrobras также сообщила о подписании соглашений о выравнивании затрат и объемов на общих залежах Бербиган и Суруру в бассейне Сантус. Компания должна получить от партнеров чистую сумму около 859 млн долларов США до ноября 2026 года.

Партнерами Petrobras в консорциуме BM-S-11A являются Shell, TotalEnergies и Petrogal Brasil, связанная с португальской Galp. Договоренности стали возможны после одобрения регулятором соглашений по залежам, пересекающим границы контрактных участков. Сентябрьские данные остаются предварительными: сводный бюллетень регулятора и квартальный отчет Petrobras еще должны быть опубликованы.

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