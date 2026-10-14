W Brazylii państwowa spółka naftowa Petrobras wydobywała we wrześniu 2026 roku 2,96 mln baryłek ropy dziennie, o 1% więcej niż w sierpniu. Wskaźnik opiera się na wstępnych danych brazylijskiej Narodowej Agencji Ropy Naftowej, Gazu Ziemnego i Biopaliw, zebranych przez Bradesco BBI, informuje The Rio Times. Brazylijskie media finansowe określiły ten poziom jako rekordowy.

Według wyliczeń Bradesco BBI średnie dzienne wydobycie ropy przez Petrobras w trzecim kwartale wyniosło 2,89 mln baryłek. Było to o 6% więcej niż w poprzednim kwartale i powyżej rynkowego konsensusu na poziomie 2,77 mln baryłek dziennie.

Rola złóż Búzios i Tupi

Wzrost wydobycia zapewniły przede wszystkim dwa duże złoża podsłonowe w basenie Santos, u wybrzeży stanów Rio de Janeiro i São Paulo. Wydobycie na Tupi wzrosło we wrześniu o 8% i osiągnęło około 550 tys. baryłek dziennie, po poziomie około 500 tys. baryłek od maja do sierpnia.

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Na Búzios wydobycie wzrosło o 2% i pozostało powyżej 1 mln baryłek dziennie. Według sierpniowego biuletynu regulatora wydobycie ropy na tym złożu wyniosło 1,172 mln baryłek dziennie. Petrobras informował w lipcu, że po uruchomieniu platformy P-79 1 maja 2026 roku zainstalowana zdolność produkcyjna Búzios wzrosła do około 1,33 mln baryłek dziennie.

Umowa z partnerami

13 października Petrobras poinformował również o podpisaniu umów dotyczących wyrównania kosztów i wolumenów we wspólnych złożach Berbigão i Sururu w basenie Santos. Spółka ma otrzymać od partnerów kwotę netto w wysokości około 859 mln dolarów USA do listopada 2026 roku.

Partnerami Petrobras w konsorcjum BM-S-11A są Shell, TotalEnergies i Petrogal Brasil, powiązana z portugalskim Galp. Ustalenia stały się możliwe po zatwierdzeniu przez regulatora umów dotyczących złóż, które przekraczają granice obszarów kontraktowych. Dane za wrzesień pozostają wstępne: zbiorczy biuletyn regulatora i raport kwartalny Petrobras mają zostać jeszcze opublikowane.

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