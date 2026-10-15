Британія попередила CCS-галузь про менші субсидії — Climate Home News

Уряд Великої Британії попередив представників галузі уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS), що надалі державна фінансова підтримка може скоротитися. Про це на щорічній конференції Carbon Capture and Storage Association у Вестмінстері заявив молодший міністр Департаменту енергетичної безпеки та нульових викидів Мартін Маккласкі, повідомляє Climate Home News.

За словами Маккласкі, наступний етап програми CCUS відбуватиметься в умовах складних бюджетних рішень. Він зазначив, що уряд має спрямовувати державні інвестиції туди, де вони дадуть найбільшу цінність, а також визначати пріоритети, послідовність і темпи реалізації проєктів.

Заклик зменшувати витрати

Керівниця напряму промислового уловлювання та зберігання вуглецю в міністерстві Стефані Мерфі визнала, що уряд, імовірно, не зможе надалі підтримувати нові проєкти транспортування та зберігання CO2 на попередньому рівні. Вона закликала компанії знижувати витрати та показувати користь проєктів через створення робочих місць і економічне відновлення депресивних районів.

За інформацією видання, уряд Великої Британії, як повідомляється, розглядає скорочення фінансування окремих програм зі зменшення викидів на тлі планів збільшити військові витрати. Серед напрямів, які можуть потрапити під скорочення, названо субсидії для уловлювання вуглецю та теплових насосів.

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Галузь залежить від державної підтримки

Генеральна директорка Carbon Capture and Storage Association Олівія Повіс заявила, що послаблення державних зобов’язань може змусити інвесторів і девелоперів шукати можливості в інших країнах. Виконувач обов’язків директора з питань нульових викидів Комітету зі зміни клімату Еойн Девейн сказав, що Велика Британія покладається на CCS для досягнення вуглецевих бюджетів і мети нульових викидів до 2050 року, але нинішніх планів для цього недостатньо.

CCS передбачає уловлювання вуглекислого газу з концентрованих джерел, наприклад цементних печей, його транспортування та закачування у підземні сховища. Технологію вважають необхідною для частини промислових викидів, які складно усунути за допомогою відновлюваної електроенергії, однак Міжурядова група експертів зі зміни клімату називає її одним із найдорожчих способів скорочення викидів.

Учасники конференції наголосили, що сектор і надалі потребує фінансування. Серед можливих джерел доходу вони назвали вищу ціну на викиди вуглецю, продаж вуглецевих кредитів і премію на продукцію з нижчим вуглецевим слідом, зокрема цемент.

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