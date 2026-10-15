Rząd Wielkiej Brytanii ostrzegł przedstawicieli branży wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CCUS), że państwowe wsparcie finansowe może w przyszłości się zmniejszyć. Młodszy minister w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego i Neutralności Emisyjnej Martin McCluskey powiedział o tym na dorocznej konferencji Carbon Capture and Storage Association w Westminsterze, informuje Climate Home News.

Według McCluskeya kolejny etap programu CCUS będzie realizowany w warunkach trudnych decyzji budżetowych. Zaznaczył, że rząd musi kierować inwestycje publiczne tam, gdzie przyniosą one największą wartość, a także określać priorytety, kolejność i tempo realizacji projektów.

Apel o obniżenie kosztów

Stephanie Murphy, szefowa ds. przemysłowego wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w ministerstwie, przyznała, że rząd prawdopodobnie nie będzie w stanie nadal wspierać nowych projektów transportu i składowania CO2 na dotychczasowym poziomie. Wezwała firmy do obniżania kosztów i wykazywania korzyści z projektów poprzez tworzenie miejsc pracy i ożywienie gospodarcze obszarów zdegradowanych.

Według informacji publikacji rząd Wielkiej Brytanii ma rozważać ograniczenie finansowania niektórych programów redukcji emisji w związku z planami zwiększenia wydatków wojskowych. Wśród obszarów, które mogą zostać objęte cięciami, wymieniono subsydia na wychwytywanie dwutlenku węgla i pompy ciepła.

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Branża zależy od wsparcia państwa

Olivia Powis, dyrektor generalna Carbon Capture and Storage Association, oświadczyła, że osłabienie zobowiązań rządowych może zmusić inwestorów i deweloperów do szukania możliwości w innych krajach. Eoin Devane, pełniący obowiązki dyrektora ds. neutralności emisyjnej w Komitecie ds. Zmiany Klimatu, powiedział, że Wielka Brytania polega na CCS, aby osiągnąć budżety węglowe i cel neutralności emisyjnej do 2050 roku, ale obecne plany są do tego niewystarczające.

CCS obejmuje wychwytywanie dwutlenku węgla ze skoncentrowanych źródeł, takich jak piece cementowe, jego transport oraz wtłaczanie do podziemnych magazynów. Technologia ta jest uznawana za niezbędną dla części emisji przemysłowych, które trudno wyeliminować za pomocą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jednak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu określa ją jako jeden z najdroższych sposobów ograniczania emisji.

Uczestnicy konferencji podkreślili, że sektor nadal potrzebuje finansowania. Wśród możliwych źródeł dochodów wymienili wyższą cenę emisji dwutlenku węgla, sprzedaż kredytów węglowych oraz premię za produkty o niższym śladzie węglowym, w tym cement.

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