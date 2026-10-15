英国警告CCS行业补贴将减少——Climate Home News

英国政府警告碳捕集、利用与封存（CCUS）行业代表，未来政府财政支持可能会减少。能源安全与净零排放部初级大臣马丁·麦克拉斯基在威斯敏斯特举行的年度碳捕集与封存协会会议上表示了这一点，Climate Home News报道。

麦克拉斯基表示，CCUS计划的下一阶段将在艰难的预算决策环境下推进。他指出，政府必须将公共投资投向能够产生最大价值的领域，并确定项目实施的优先事项、顺序和速度。

呼吁降低成本

该部门工业碳捕集与封存负责人斯蒂芬妮·墨菲承认，政府可能无法继续以此前的水平支持新的CO2运输和封存项目。她呼吁企业降低成本，并通过创造就业岗位和促进萧条地区经济复苏来展示项目的益处。

据该媒体报道，在计划增加军费开支的背景下，英国政府据称正在考虑削减部分减排计划的资金。在可能面临削减的领域中，包括碳捕集和热泵补贴。

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行业依赖政府支持

碳捕集与封存协会首席执行官奥利维亚·鲍伊斯表示，政府承诺的削弱可能迫使投资者和开发商到其他国家寻找机会。气候变化委员会代理净零排放主管伊恩·迪韦恩表示，英国依赖CCS来实现碳预算和到2050年实现净零排放的目标，但目前的计划不足以实现这一目标。

CCS包括从水泥窑等集中排放源捕集二氧化碳，对其进行运输并注入地下储存设施。这项技术被认为是处理部分难以通过可再生电力消除的工业排放所必需的，但政府间气候变化专门委员会称其为最昂贵的减排方式之一。

与会者强调，该行业仍需要资金支持。他们列举的潜在收入来源包括更高的碳排放价格、出售碳信用额，以及对碳足迹较低的产品给予溢价，其中包括水泥。

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