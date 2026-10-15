Правительство Великобритании предупредило представителей отрасли улавливания, использования и хранения углерода (CCUS), что государственная финансовая поддержка в дальнейшем может сократиться. Об этом младший министр Департамента энергетической безопасности и нулевых выбросов Мартин Маккласки заявил на ежегодной конференции Carbon Capture and Storage Association в Вестминстере, сообщает Climate Home News.

По словам Маккласки, следующий этап программы CCUS будет проходить в условиях сложных бюджетных решений. Он отметил, что правительство должно направлять государственные инвестиции туда, где они принесут наибольшую ценность, а также определять приоритеты, последовательность и темпы реализации проектов.

Призыв снижать расходы

Руководитель направления промышленного улавливания и хранения углерода в министерстве Стефани Мерфи признала, что правительство, вероятно, не сможет и дальше поддерживать новые проекты транспортировки и хранения CO2 на прежнем уровне. Она призвала компании снижать расходы и демонстрировать пользу проектов через создание рабочих мест и экономическое восстановление депрессивных районов.

По информации издания, правительство Великобритании, как сообщается, рассматривает сокращение финансирования отдельных программ по снижению выбросов на фоне планов увеличить военные расходы. Среди направлений, которые могут попасть под сокращение, названы субсидии на улавливание углерода и тепловые насосы.

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Отрасль зависит от государственной поддержки

Генеральный директор Carbon Capture and Storage Association Оливия Повис заявила, что ослабление государственных обязательств может заставить инвесторов и девелоперов искать возможности в других странах. Исполняющий обязанности директора по вопросам нулевых выбросов Комитета по изменению климата Эойн Девейн сказал, что Великобритания полагается на CCS для достижения углеродных бюджетов и цели нулевых выбросов к 2050 году, однако нынешних планов для этого недостаточно.

CCS предусматривает улавливание углекислого газа из концентрированных источников, например цементных печей, его транспортировку и закачивание в подземные хранилища. Технология считается необходимой для части промышленных выбросов, которые сложно устранить с помощью возобновляемой электроэнергии, однако Межправительственная группа экспертов по изменению климата называет ее одним из наиболее дорогих способов сокращения выбросов.

Участники конференции подчеркнули, что сектор по-прежнему нуждается в финансировании. Среди возможных источников дохода они назвали более высокую цену на выбросы углерода, продажу углеродных кредитов и надбавку за продукцию с меньшим углеродным следом, в частности цемент.

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