Єврокомісія запропонувала на рік відкласти вимоги щодо метану — Anadolu Agency

Європейська комісія запропонувала на один рік відкласти застосування окремих положень Регламенту ЄС щодо метану для імпортерів викопного палива. Як повідомляє Anadolu Agency, ініціатива має послабити тиск витрат на європейську промисловість на тлі зростання цін на енергоносії.

Які вимоги пропонують перенести

Запропонована поправка передбачає відтермінування обов'язків із моніторингу, звітності та верифікації для імпортерів природного газу, нафти й вугілля. Також пропонують перенести вимоги щодо звітування про інтенсивність викидів метану для імпортерів і виробників у ЄС.

У Єврокомісії заявили, що конфлікт на Близькому Сході посилює тиск на світові енергетичні ринки, підвищує ціни та може скоротити доступність газу й нафти. На думку блоку, це ускладнює забезпечення конкурентоспроможності ЄС і безпеки постачань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подальший розгляд

Пропозицію передадуть на розгляд і ухвалення Європейському парламенту та Європейській раді. Відтермінування має дати компаніям і національним адміністраціям більше часу для підготовки до виконання регламенту та не створювати додаткового тиску на безпеку імпортних постачань викопного палива.

Регламент ЄС щодо метану ухвалили у 2024 році. Він охоплює видобуток, транспортування, переробку та імпорт нафти, природного газу й вугілля, передбачаючи поступове посилення вимог для прозорості та скорочення викидів метану. Єврокомісія наголосила, що запропонована зміна не вплине на загальні цілі, цілісність і сферу дії регламенту.

Читай нас у