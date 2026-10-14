Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o rok stosowania niektórych przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie metanu wobec importerów paliw kopalnych. Jak podaje Anadolu Agency, inicjatywa ma złagodzić presję kosztową na europejski przemysł w obliczu rosnących cen energii.

Jakie wymogi proponuje się odroczyć

Proponowana poprawka przewiduje odroczenie obowiązków w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji dla importerów gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla. Proponuje się także przesunięcie wymogów dotyczących raportowania intensywności emisji metanu dla importerów i producentów w UE.

Komisja Europejska oświadczyła, że konflikt na Bliskim Wschodzie zwiększa presję na światowe rynki energii, podnosi ceny i może ograniczyć dostępność gazu oraz ropy. Zdaniem bloku utrudnia to zapewnienie konkurencyjności UE i bezpieczeństwa dostaw.

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Dalsze rozpatrywanie

Propozycja zostanie przekazana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej do rozpatrzenia i przyjęcia. Odroczenie ma dać przedsiębiorstwom i administracjom krajowym więcej czasu na przygotowanie się do wykonania rozporządzenia oraz nie wywierać dodatkowej presji na bezpieczeństwo importowanych dostaw paliw kopalnych.

Unijne rozporządzenie w sprawie metanu przyjęto w 2024 roku. Obejmuje ono wydobycie, transport, przetwarzanie i import ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla, przewidując stopniowe zaostrzanie wymogów dotyczących przejrzystości i ograniczania emisji metanu. Komisja Europejska podkreśliła, że proponowana zmiana nie wpłynie na ogólne cele, integralność ani zakres rozporządzenia.

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