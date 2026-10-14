Европейская комиссия предложила на один год отложить применение отдельных положений Регламента ЕС по метану для импортёров ископаемого топлива. Как сообщает Anadolu Agency, инициатива призвана ослабить давление расходов на европейскую промышленность на фоне роста цен на энергоносители.

Какие требования предлагают перенести

Предлагаемая поправка предусматривает отсрочку обязательств по мониторингу, отчётности и верификации для импортёров природного газа, нефти и угля. Также предлагается перенести требования по отчётности об интенсивности выбросов метана для импортёров и производителей в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает давление на мировые энергетические рынки, повышает цены и может сократить доступность газа и нефти. По мнению блока, это усложняет обеспечение конкурентоспособности ЕС и безопасности поставок.

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Дальнейшее рассмотрение

Предложение передадут на рассмотрение и принятие Европейскому парламенту и Европейскому совету. Отсрочка должна дать компаниям и национальным администрациям больше времени для подготовки к выполнению регламента и не создавать дополнительного давления на безопасность импортных поставок ископаемого топлива.

Регламент ЕС по метану был принят в 2024 году. Он охватывает добычу, транспортировку, переработку и импорт нефти, природного газа и угля, предусматривая постепенное ужесточение требований для прозрачности и сокращения выбросов метана. Еврокомиссия подчеркнула, что предложенное изменение не повлияет на общие цели, целостность и сферу действия регламента.

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