Ceny ropy wzrosły w związku z obawami o możliwe zakłócenia dostaw spowodowane eskalacją konfrontacji między Arabią Saudyjską a wspieranymi przez Iran Huti w Jemenie. Grudniowe kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1,24% do 107,02 dolara za baryłkę, a listopadowe kontrakty terminowe na amerykańską ropę WTI zyskały 1,18% do 95,25 dolara za baryłkę.

Ataki na obiekty energetyczne

Jak informuje CNBC, napięcia nasiliły się po śmiertelnym ataku wspieranych przez Teheran Huti na główne lotnisko w Rijadzie. Według Al Jazeery koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej przeprowadziła ataki na terminale energetyczne Huti i rezerwy paliwa w Jemenie. Nienazwany przedstawiciel oświadczył, że podczas operacji podjęto środki ostrożności, aby uniknąć ubocznych strat wśród ludności cywilnej.

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Oświadczenia dotyczące Cieśniny Ormuz

Równocześnie utrzymują się napięcia w relacjach między USA a Iranem. Centralne Dowództwo USA odrzuciło oświadczenia dowódcy marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dotyczące rzekomej kontroli Teheranu nad Cieśniną Ormuz oraz groźby zatopienia amerykańskich okrętów wojennych, które będą się do niej zbliżać. CENTCOM oświadczył również, że cieśnina jest kontrolowana przez siły USA i partnerów regionalnych.

Założyciel i dyrektor ds. inwestycji Tudor Investment, Paul Tudor Jones, powiedział na antenie CNBC, że z powodu konfliktu wokół Iranu ropa może zdrożeć o kolejne 20–25 dolarów. Poinformował, że utrzymuje długą pozycję w ropie i oczekuje jej dalszego wzrostu.

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