Цены на нефть выросли на фоне опасений возможных перебоев с поставками из-за эскалации противостояния между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на 1,24% — до 107,02 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,18% — до 95,25 доллара за баррель.

Удары по энергетическим объектам

Как сообщает CNBC, напряженность усилилась после смертельной атаки поддерживаемых Тегераном хуситов на главный аэропорт Эр-Рияда. По данным Al Jazeera, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по энергетическим терминалам хуситов и запасам топлива в Йемене. Неназванный представитель заявил, что во время операции принимались меры предосторожности, чтобы избежать сопутствующих потерь среди гражданского населения.

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Заявления относительно Ормузского пролива

Параллельно сохраняется напряженность в отношениях между США и Ираном. Центральное командование США отвергло заявления командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции о якобы контроле Тегерана над Ормузским проливом и угрозах потопить американские военные корабли, которые будут приближаться к нему. В CENTCOM также заявили, что пролив контролируют американские силы и региональные партнеры.

Основатель и главный инвестиционный директор Tudor Investment Пол Тюдор Джонс в эфире CNBC предположил, что из-за конфликта вокруг Ирана нефть может подорожать еще на 20–25 долларов. Он сообщил, что занимает длинную позицию по нефти и ожидает ее дальнейшего роста.

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