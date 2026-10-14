Шаріф призначив Ікбала спецпомічником з енергетики — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф призначив відставного генерал-лейтенанта Мухаммада Зафара Ікбала спеціальним помічником прем’єр-міністра з питань енергетики. Він наглядатиме за роботою підрозділів електроенергетики та нафти Міністерства енергетики.

Як повідомляє Dawn, призначення набуло чинності негайно. Згідно з повідомленням офісу прем’єр-міністра, Ікбал матиме статус державного міністра, а Кабінетному підрозділу доручили вжити необхідних подальших заходів.

Повноваження в енергетиці

До нового призначення Ікбал уже наглядав за обома підрозділами як голова Національної ради координації та управління. Спеціальний орган створили у квітні на заміну національному комітету з координації цін, який очолював міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб.

Рада опікується імпортом сирої нафти, нафтопродуктів, скрапленого природного газу та скрапленого нафтового газу. Вона також відповідає за експорт нафтопродуктів, зокрема мазуту, і визначення пріоритетів виробництва електроенергії.

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Підрозділи електроенергетики й нафти Міністерства енергетики водночас очолюють федеральні міністри Сардар Аваїс Хан Легарі та Алі Первез Малік відповідно.

Попередня робота Ікбала

Раніше Ікбал очолював переговори щодо перегляду умов контрактів із приватними та державними виробниками електроенергії у межах національної робочої групи з енергетики. До її складу також входив Мухаммад Алі, який нині є радником прем’єр-міністра з приватизації.

Згодом Ікбал провів переговори з комерційними банками щодо кредитів на 1,225 трлн пакистанських рупій для погашення боргів перед незалежними виробниками електроенергії. Виплати планували профінансувати коштом приблизно 4 трлн рупій заощаджень, прогнозованих за 30-річний строк дії проєктів.

За даними видання, перегляд контрактів мав знизити тариф для споживачів на 33 пайси за одиницю електроенергії. Кредити також передбачають надбавку на обслуговування боргу в розмірі 3,23 рупії за одиницю електроенергії протягом шести років.

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