谢里夫任命伊克巴尔为能源事务特别助理——《黎明报》

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫任命退役中将穆罕默德·扎法尔·伊克巴尔为总理能源事务特别助理。他将监督能源部电力司和石油司的工作。

据《黎明报》报道，这项任命立即生效。根据总理办公室的声明，伊克巴尔将享有国务部长级地位，内阁司已被指示采取必要的后续行动。

能源领域职权

在获得新任命前，伊克巴尔已以国家协调与管理委员会主席的身份监督这两个司。该特别机构于4月成立，取代了由财政部长穆罕默德·奥朗则布领导的国家价格协调委员会。

该委员会负责原油、石油产品、液化天然气和液化石油气的进口，也负责石油产品（包括燃料油）的出口，以及确定发电优先事项。

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能源部电力司和石油司同时分别由联邦部长萨达尔·阿瓦伊斯·汗·莱加里和阿里·佩尔韦兹·马利克领导。

伊克巴尔此前的工作

此前，伊克巴尔在国家能源工作组框架内领导了与私营和国有发电商就修订合同条款进行的谈判。现任总理私有化顾问穆罕默德·阿里也是该工作组成员。

随后，伊克巴尔与商业银行就1.225万亿巴基斯坦卢比贷款举行谈判，以偿还对独立发电商的债务。相关付款计划由项目30年期限内预计节省的约4万亿卢比资金提供。

据该报报道，修订合同原本将使消费者电价每单位电力降低33派萨。这些贷款还规定，在六年内每单位电力收取3.23卢比的债务服务附加费。

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