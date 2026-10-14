Sharif mianował Iqbala specjalnym asystentem ds. energii — Dawn

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif mianował emerytowanego generała porucznika Muhammada Zafara Iqbala specjalnym asystentem premiera ds. energii. Będzie on nadzorował Wydział Energetyki Elektrycznej i Wydział Ropy Naftowej Ministerstwa Energii.

Jak podaje Dawn, nominacja weszła w życie natychmiast. Zgodnie z komunikatem Biura Premiera Iqbal będzie miał status ministra stanu, a Wydział Gabinetu został zobowiązany do podjęcia niezbędnych dalszych działań.

Uprawnienia w energetyce

Przed nową nominacją Iqbal już nadzorował oba wydziały jako przewodniczący Krajowej Rady Koordynacji i Zarządzania. Specjalny organ utworzono w kwietniu w miejsce Krajowego Komitetu Koordynacji Cen, któremu przewodniczył minister finansów Muhammad Aurangzeb.

Rada zajmuje się importem ropy naftowej, produktów ropopochodnych, skroplonego gazu ziemnego i skroplonego gazu ropopochodnego. Odpowiada również za eksport produktów ropopochodnych, w tym oleju opałowego, oraz ustalanie priorytetów produkcji energii elektrycznej.

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Wydziałowi Energetyki Elektrycznej i Wydziałowi Ropy Naftowej Ministerstwa Energii przewodzą jednocześnie odpowiednio ministrowie federalni Sardar Awais Khan Leghari i Ali Pervaiz Malik.

Wcześniejsza praca Iqbala

Wcześniej Iqbal prowadził negocjacje w sprawie rewizji warunków kontraktów z prywatnymi i państwowymi producentami energii elektrycznej w ramach krajowej grupy zadaniowej ds. energii. W jej skład wchodził również Muhammad Ali, obecnie doradca premiera ds. prywatyzacji.

Następnie Iqbal prowadził rozmowy z bankami komercyjnymi w sprawie kredytów o wartości 1,225 bln rupii pakistańskich na spłatę długów wobec niezależnych producentów energii elektrycznej. Wypłaty planowano sfinansować z około 4 bln rupii oszczędności prognozowanych w ciągu 30-letniego okresu realizacji projektów.

Według publikacji rewizja kontraktów miała obniżyć taryfę dla konsumentów o 33 paisy za jednostkę energii elektrycznej. Kredyty przewidują również dopłatę za obsługę długu w wysokości 3,23 rupii za jednostkę energii elektrycznej przez sześć lat.

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