Шариф назначил Икбала спецпомощником по энергетике — Dawn

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назначил отставного генерал-лейтенанта Мухаммада Зафара Икбала специальным помощником премьер-министра по вопросам энергетики. Он будет курировать подразделения электроэнергетики и нефти Министерства энергетики.

Как сообщает Dawn, назначение вступило в силу немедленно. Согласно сообщению офиса премьер-министра, Икбал будет иметь статус государственного министра, а Кабинетному подразделению поручено принять необходимые дальнейшие меры.

Полномочия в энергетике

До нового назначения Икбал уже курировал оба подразделения в качестве председателя Национального совета по координации и управлению. Специальный орган был создан в апреле взамен Национального комитета по координации цен, который возглавлял министр финансов Мухаммад Аурангзеб.

Совет занимается импортом сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа и сжиженного нефтяного газа. Он также отвечает за экспорт нефтепродуктов, включая мазут, и определение приоритетов производства электроэнергии.

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Подразделения электроэнергетики и нефти Министерства энергетики одновременно возглавляют федеральные министры Сардар Аваис Хан Легари и Али Первез Малик соответственно.

Предыдущая работа Икбала

Ранее Икбал возглавлял переговоры по пересмотру условий контрактов с частными и государственными производителями электроэнергии в рамках национальной рабочей группы по энергетике. В ее состав также входил Мухаммад Али, который сейчас является советником премьер-министра по приватизации.

Впоследствии Икбал провел переговоры с коммерческими банками о кредитах на 1,225 трлн пакистанских рупий для погашения долгов перед независимыми производителями электроэнергии. Выплаты планировалось профинансировать за счет примерно 4 трлн рупий сбережений, прогнозируемых за 30-летний срок действия проектов.

По данным издания, пересмотр контрактов должен был снизить тариф для потребителей на 33 пайсы за единицу электроэнергии. Кредиты также предусматривают надбавку на обслуживание долга в размере 3,23 рупии за единицу электроэнергии в течение шести лет.

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