Saudi Aramco在沙特阿拉伯表示，计划到2030年将天然气销售额较2020年和2021年水平提高80%。该公司天然气业务执行副总裁阿卜杜勒卡里姆·加姆迪在利雅得举行的WPC能源大会上宣布了这一目标，Asharq Al-Awsat报道。

新的天然气设施

加姆迪表示，Saudi Aramco计划在2025年至2027年期间建设并投运6至7个天然气和液化天然气领域的设施。随着天然气需求增长及其在能源平衡中的作用提升，沙特阿拉伯正在扩大天然气行业的产能和基础设施。

该公司代表指出，该国的石油生产资产和出口能力分布在王国不同地区。他表示，这增强了应对中断和不可预见情况的能力。他还提到广泛的天然气网络，特别是Master Gas System，该系统从该国东部延伸至西部，长达数千公里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

供应本地化

加姆迪表示，在与全球冲突有关的中断期间，Aramco所需材料中超过90%来自当地供应商。Aramco还依托围绕一系列资产和设施建立的合作伙伴关系，其中包括炼油厂和管道网络。

他认为，能源行业的韧性不仅在于应对危机，还在于提前预测可能的中断、保护资产、对其所在地进行地理多元化布局，以及确保在特殊条件下运行。该公司利用综合运营系统、相互关联的供应链和数据分析解决方案，以保护设施并降低运营中断风险。

关注我们在