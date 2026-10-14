Saudi Aramco заявила в Саудовской Аравии о намерении к 2030 году увеличить продажи газа на 80% по сравнению с уровнями 2020 и 2021 годов. Об этой цели на энергетическом конгрессе WPC в Эр-Рияде заявил исполнительный вице-президент компании по газу Абдулкарим аль-Гамди, сообщает Asharq Al-Awsat.

Новые газовые объекты

По словам аль-Гамди, Saudi Aramco намерена построить и ввести в эксплуатацию от шести до семи объектов в газовом секторе и секторе сжиженного газа в 2025–2027 годах. Саудовская Аравия расширяет производственные мощности и инфраструктуру газового сектора на фоне растущего спроса на газ и его роли в энергетическом балансе.

Представитель компании отметил, что нефтедобывающие активы и экспортные возможности страны расположены в разных частях королевства. По его словам, это усиливает способность реагировать на перебои и непредвиденные обстоятельства. Он также указал на разветвлённую газовую сеть, в частности систему Master Gas System, которая простирается на тысячи километров с востока на запад страны.

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Локализация поставок

Аль-Гамди сообщил, что более 90% материалов, в которых Aramco нуждалась во время перебоев, связанных с мировыми конфликтами, компания получала от местных поставщиков. Aramco также опирается на партнёрства вокруг ряда активов и объектов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводных сетей.

По его мнению, устойчивость энергетического сектора заключается не только в реагировании на кризисы, но и в заблаговременном прогнозировании возможных сбоев, защите активов, географической диверсификации их размещения и обеспечении работы в особых условиях. Компания использует интегрированные операционные системы, взаимосвязанные цепочки поставок и решения для анализа данных, чтобы защищать объекты и снижать риск операционных сбоев.

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