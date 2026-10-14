Индия может пересмотреть в сторону увеличения план по вводу новых угольных электростанций к 2035 году из-за стремительного роста спроса на электроэнергию. Об этом заявил глава Центрального управления электроэнергетики Индии Гханшьям Прасад, сообщает OilPrice.

Возможное увеличение плана

В прошлом году Индия планировала нарастить угольные генерирующие мощности на 97 ГВт к 2035 году и довести их установленный объем до 307 ГВт. В настоящее время страна располагает 231 ГВт установленных угольных мощностей.

По словам Прасада, рост спроса на электроэнергию в течение последнего года показал необходимость пересмотреть параметры расширения. Он допустил, что объем новых угольных мощностей может вырасти до 105 ГВт или даже до 150 ГВт. Чиновник объяснил это необходимостью иметь стабильные источники поставок электроэнергии, способные покрывать растущий спрос.

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Уголь и возобновляемая энергетика

По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, по состоянию на август 2026 года угольные и лигнитовые мощности Индии составляли 231 ГВт, или 42% всех генерирующих мощностей страны. В то же время возобновляемая энергетика без учета крупных гидроэлектростанций выросла до 243 ГВт, что соответствовало 44% общей мощности.

В августе 2025 года возобновляемые источники располагали 193 ГВт, или 39% установленных мощностей. Отдельно Индия намерена увеличить установленную мощность атомной энергетики с нынешних 8,8 ГВт до 100 ГВт к 2047 году и построить в стране пять малых модульных реакторов к 2033 году.

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