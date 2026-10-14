Indie mogą zrewidować w górę plan uruchomienia nowych elektrowni węglowych do 2035 roku z powodu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Poinformował o tym szef Centralnego Urzędu Energetyki Indii Ghanshyam Prasad, podaje OilPrice.

Możliwe zwiększenie planu

W ubiegłym roku Indie planowały zwiększyć moce wytwórcze oparte na węglu o 97 GW do 2035 roku i podnieść ich zainstalowaną moc do 307 GW. Obecnie kraj ma 231 GW zainstalowanych mocy węglowych.

Według Prasada wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu ostatniego roku pokazał potrzebę rewizji parametrów rozbudowy. Dopuścił on, że wolumen nowych mocy węglowych może wzrosnąć do 105 GW, a nawet do 150 GW. Urzędnik wyjaśnił to koniecznością posiadania stabilnych źródeł dostaw energii elektrycznej, zdolnych pokryć rosnące zapotrzebowanie.

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Węgiel i energia odnawialna

Według fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, według stanu na sierpień 2026 roku moce węglowe i lignitowe Indii wynosiły 231 GW, czyli 42% wszystkich mocy wytwórczych kraju. Jednocześnie energia odnawialna, bez uwzględnienia dużych elektrowni wodnych, wzrosła do 243 GW, co stanowiło 44% całkowitej mocy.

W sierpniu 2025 roku źródła odnawialne miały 193 GW, czyli 39% zainstalowanych mocy. Ponadto Indie zamierzają zwiększyć zainstalowaną moc energetyki jądrowej z obecnych 8,8 GW do 100 GW do 2047 roku oraz zbudować w kraju pięć małych reaktorów modułowych do 2033 roku.

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